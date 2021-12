Willy Demeyer sur la fermeture du secteur culturel: «Les limites du système démocratique sont testées»

Depuis, le secteur culturel qui a dû fermer ses théâtres et ses salles de spectacles à plusieurs reprises ces deux dernières années exige des politiques qu’ils reviennent sur les mesures actuelles, les acteurs culturels ayant déjà consenti de nombreux investissements en vue de pouvoir accueillir le public en toute sécurité. Parallèlement, le secteur exige avec force la mise sur pied d’un cadre viable et rentable sur le long terme et accompagné de mesures de soutien, une vision basée sur des faits sur lesquels ils peuvent s’appuyer en lieu et place de cette politique « de feux clignotants ». De nombreuses salles ont d’ailleurs refusé de fermer et ont décidé de rester ouvertes.

Ce mardi, le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke doit rencontrer les représentants du secteur culturel afin d’ouvrir la discussion. Pour Willy Demeyer, « Il y a un dialogue qui s’est installé et c’est une nouveauté dans ce sens-là. Je crois que c’est bien ainsi puisque ce monde (culturel) se sent stigmatisé, à tors ou à raison, depuis le début de la crise ».

Quant au fait que Frank Vandenbroucke puisse revenir sur d’éventuelles décisions, le bourgmestre de Liège n’en est pas si sûr. « On connaît sa détermination. Peut-être alors demandera-t-il des modifications ailleurs. Mais laissons faire la réunion et voyons ce qui va en sortir ».

« Vis-à-vis du monde de la culture c’est très problématique car c’est un monde qui a rédigé des protocoles, qui les a mis en application et qui a fait de nombreux sacrifices. Et aujourd’hui, ils considèrent ne pas être le secteur le plus vecteur d’infections dans cette crise », poursuit-il.

Une situation « inédite » pour la police

Maintenant, il faut clarifier la situation au plus vite au risque de voir la légitimité des institutions s’effriter, explique Willy Demeyer : « La police est confrontée à une situation inédite. D’une part, il y a la police judiciaire sous la direction du ministre de la Justice (Vincent Van Quickenborne) pour qui la police à autre chose à faire et d’autre part, il y a la police administrative sous l’égide de la ministre de l’Intérieur (Annelies Verlinden) qui dit qu’il faut agir. Nous devons avoir une clarification de ce qu’il faut faire. Pour la crédibilité des institutions, il faut des instructions claires ».