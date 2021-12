Christian Kouamé révèle les ambitions réelles d’Anderlecht: «On vise le Top 4, puis le titre»

Si Christian Kouamé est le seul élément de la division offensive à ne pas avoir été décisif au Kiel, il préférait souligner la prestation d’ensemble de son équipe qui n’a jamais tremblé. « On ne s’attendait pas à ce que ce soit si simple mais, même à la pause, on s’est dit qu’il fallait continuer à faire mal au Beerschot. Devant, on s’éclate avec Yari, Rafa, Zirkzee et même Benito. Je n’ai pas marqué, mais je suis content de mon match. J’ai quand même provoqué l’exclusion adverse et tenté de participer le plus possible au travail collectif. En ce qui nous concerne, on ne regarde pas ce que font les autres équipes. Notre objectif est de terminer dans le Top 4 pour, ensuite, viser le titre lors des Playoffs », pointait l’Ivoirien qui va laisser un grand vide au RSCA, puisque le principal intéressé va disputer la CAN dans quelques jours.

Ce vide, Benito Raman – encore une fois auteur d’une montée au jeu très convaincante – tentera de le combler. Si, et seulement si, Vincent Kompany lui donne sa chance. « C’est le coach qui décide évidemment. En tout cas, je suis toujours super-motivé. À chaque match, j’essaye d’apporter quelque chose en venant du banc. Et, c’est clair que j’espère bien pouvoir être titulaire lors de la prochaine rencontre… », admettait-il.