Le départ de Jordi Condom va laisser un grand vide à Seraing: «Un membre de la famille est parti»

La tête du dernier rempart est basse. Parce qu’un nouveau coup est venu la frapper le vestiaire. Jordi Condom n’est plus le coach de Seraing. « J’ai été surpris quand il l’a expliqué. Comme le reste du groupe en fait. Parce que nous sommes soudés, comme une famille, et que nous venons de perdre un membre important. Je ne sais pas être lucide par rapport à tout cela, car tout se chamboule dans mon esprit. Tout ce que je peux dire, c’est que cela va faire bizarre de reprendre sans lui après la trêve ».

Deux dangers pour autant de buts. Guillaume Dietsch a ressenti de la frustration sur la pelouse de Malines. Encore une fois… « Les matches se suivent et se ressemblent. Nous avons eu des occasions, beaucoup même. Mais nous ne marquons pas, parce que l’adversaire se comporte comme un chien qui ne veut pas lâcher son os. Au final, nous encaissons notre cinquième revers de rang. C’est rude ».

Des forces qui tardent à ressortir sur la durée, ou simplement l’intégralité d’une rencontre. Au vu du nombre d’occasions créées, Seraing ne peut jamais repartir de Malines avec un revers dans ses valises. Et pourtant… « Nous perdons des points sur la concurrence. Nous avions envie de faire quelque chose de bien, mais cela n’a pas marché. C’est frustrant car nous aurions pu mener de deux voire trois buts à la pause. Au lieu de cela, nous encaissons les premiers et c’est difficile de rebondir ».

Seraing a donc vécu son dernier match avec Jordi Condom dans la peau de l’entraîneur. Une surprise aux yeux de Youssef Maziz. « Mais aussi de la tristesse, car c’est arrivé de manière brutale, après la rencontre. Nous perdons un très bon coach mais c’est son choix, et nous le respectons. Nous allons devoir désormais travailler sans lui, ce qui sera compliqué mais c’est ainsi. Il a pris le temps de nous souhaiter une bonne continuation. Parce que nous avons des qualités… »

Une pause bienvenue. Pour les organismes, mais pas que. Parce qu’il est temps d’appuyer sur le bouton « refresh ». « Nous devons nous souvenir de cette première partie de championnat, sans toutefois se focaliser sur le négatif. Car il y a quand même du bon à retenir. C’est le foot, il faut désormais avancer. Sans toutefois savoir ce qui nous attend. Le plus simple est de bosser, persévérer, tout en se disant que le vent va finir par tourner. Les concurrents sont là, nous ne pouvons plus perdre de temps en chemin ».

Tous les regards se tournent maintenant sur 2022. « Avec un nouveau coach. Les joueurs n’ont pas d’incidence sur son nom, nous devons nous concentrer sur le boulot à fournir. Pour être plus solides, et enfin sortir de la crise ».