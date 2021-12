La biotech a porté les levées de fonds wallonnes en 2021(PRESS)

Start-ups, scale-ups et biotechs ont pu lever 1,37 milliard d'euros grâce aux investisseurs nationaux et étrangers, soit 40% de plus qu'en 2020, selon les calculs du journal.

C'est le spécialiste bruxellois de la gestion des données Collibra qui tient la palme, avec pas moins de 250 millions de dollars (216 millions d'euros) collectés en novembre dernier.