Financièrement, le Standard est dans une situation compliquée: une perte historique de 19,7 millions d’euros

Les comptes du Standard de Liège ont été déposés mercredi dernier à la Banque nationale et, selon la RTBF, confirment la perte de près de 20 millions d’euros (19,7 pour être précis) sur la saison dernière, calculée il y a quelques mois. C’est la première fois que le club liégeois doit faire face à une situation aussi dramatique. Lors du précédent exercice, le Standard avait enregistré un léger bénéfice d’environ 200.000 euros, mais il a cette fois-ci constaté une nette diminution de ses recettes (environ 50 % !). Aujourd’hui, le club liégeois voit ses dettes atteindre un chiffre record de plus de 11 millions d’euros.

Le début de l’année 2022 sera donc crucial pour le Standard et pour Bruno Venanzi, toujours à la recherche de nouveaux investisseurs et de renforts sportifs pour maintenir le club hors de l’eau. Mais les prochaines échéances judiciaires, entre le dossier « Edmilson », les fausses factures de scouting concernant Dejan Veljkovic et les sanctions qui tomberont suite aux incidents lors de choc wallon, ne devraient pas permettre au Standard de retrouver de la sérénité très rapidement…