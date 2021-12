Coronavirus: ce qui change pour les Belges qui se rendent en France

Le Premier ministre français, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, ont donné une conférence de presse lundi soir à Matignon à l’issue d’un Conseil de défense sanitaire et d’un Conseil des ministres consacrés à la flambée de l’épidémie de covid-19. « La situation sanitaire est extrêmement tendue », a reconnu Jean Castex. « Une nouvelle vague déferle sur notre continent avec le variant omicron. » Plus de 100.000 nouveaux cas ont été enregistrés samedi, un record depuis le début de la pandémie, et le taux d’incidence dépasse les 700 cas pour 100.000 habitants au niveau national.