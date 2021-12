Le prix du gaz en Europe baisse pour le quatrième jour consécutif

Depuis plusieurs mois, les prix du gaz naturel et du gaz ont fortement augmenté en Europe. Et les factures des ménages sont également fortement impactées.

Le prix du gaz naturel néerlandais, la référence européenne, a chuté lundi de près d’un cinquième, à 90 euros par mégawattheure, soit la moitié du pic de plus de 180 euros atteint mardi dernier. En revanche, le prix est encore environ cinq fois plus élevé qu’il y a un an.