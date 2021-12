Open d’Australie: finaliste en 2020, Dominic Thiem retarde sa rentrée et déclare forfait

Dominic Thiem ne participera pas à l’Open d’Australie, qui commence le 17 janvier 2022. L’Autrichien l’a annoncé mardi sur les réseaux sociaux.

Thiem explique être retourné en Autriche après « de dures sessions d’entraînement effectuées à Dubaï » et un « léger retard » dans sa préparation. « Je me sens à nouveau bien, mon poignet est en bonne condition et je m’entraîne normalement à une très bonne intensité », a indiqué l’Autrichien.