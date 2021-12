«Rupture de confiance», «une erreur»: la fermeture de la culture toujours au centre des débats

Au centre des discussions : la décision du Comité de concertation du 22 décembre de fermer temporairement les salles de spectacle et de cinéma, et l’arrêté royal qui la formalise. Cette décision est par ailleurs attaquée sur deux fronts : après le tribunal de première instance de Bruxelles, c’est le Conseil d’Etat qui vient d’être saisi par douze requérants du secteur de la culture. Ils estiment que la fermeture qui leur est imposée est « infondée, injuste et complètement disproportionnée ». Leur conseil, maître Vincent Letellier, a donc introduit une procédure en extrême urgence contre l’Etat belge, ce qui devrait permettre une décision d’ici à la fin de la semaine.

En prélude à cette réunion, sur les ondes de La Première, ce mardi, Françoise Tulkens, vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme jusqu’en 2012, estimait qu’elle n’avait, par le passé, « pas vu de rupture de confiance aussi forte, aussi sensible » que suite aux décisions du dernier Codeco. A cet égard, elle juge que la Ligue des droits humains a raison d’introduire une procédure devant le Conseil d’Etat, pour que des « juges indépendants puissent voir si cette restriction est nécessaire dans une société démocratique, si elle est proportionnée ».

Plus tôt, ce lundi soir précisément, Paul Magnette, dans une interview donnée à L’Echo, estime qu’« on s’est plantés collectivement lors de ce dernier Codeco, il faut avoir l’humilité de le reconnaître ». « C’est difficile de gérer la crise, les Belges ont respecté les consignes, enduré les difficultés sociales, les restrictions, etc. Mais il faut à présent reconnaître que cela craque de toutes parts, en partie en raison de la situation objective que nous vivons, mais aussi en raison des erreurs que nous avons commises. Il n’y a pas de honte, en tant que politique, à reconnaître que nous faisons des erreurs. Essayons d’en comprendre les origines et voyons comment les corriger », poursuit-il.

A présent, que faire ? « Que Frank Vandenbroucke, avec un groupe d’experts, dise à quelles conditions une réouverture est possible et qu’on donne une date la plus avancée possible. Tout le monde ne rouvrira pas, mais ceux qui sont dans les conditions le pourront », répond Magnette. Qui veut « profiter de la trêve des confiseurs pour mettre toute la gestion de la pandémie à plat ». Outre le débat sur la vaccination obligatoire qui aura lieu au Parlement, il prône dès lors un débat sur les soins de santé, pour les « redimensionner », revaloriser les salaires et les carrières, prévoir des capacités de réserve dans les hôpitaux. Mais aussi que soit enfin mis en place le fameux baromètre, permettant d’enclencher automatiquement des mesures quand certains seuils sont franchis.