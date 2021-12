Coronavirus: Marc Van Ranst explique pourquoi le variant omicron provoque moins de formes graves

Du reste, comment cela se fait-il que le variant omicron contamine moins sévèrement que le variant delta ? « Une partie de l’explication se trouve dans le fait que nous avons déjà construit une certaine immunité, soit via une infection passée, soit via la vaccination et les boosters », explique Marc Van Ranst, toujours pour Het Laatste Nieuws. « Une deuxième raison est que le variant omicron va plus souvent s’installer dans les récepteurs qui se trouvent dans la partie supérieure des voies respiratoires, tandis que le variant delta et les autres variants occupaient la partie inférieure des voies respiratoires, au fond des poumons. » Les infections causées par le variant omicron sont donc plus souvent des infections de la partie supérieure des voies respiratoires et s’apparentent donc plus à un rhume.