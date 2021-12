Tueries du Brabant: un ancien criminel arrêté

Alain Moussa va être interrogé. Des perquisitions ont également eu lieu ce mardi et ont notamment permis de saisir des armes à feu.

La police fédérale a arrêté, ce mardi matin, Alain Moussa (70 ans). L’ancien criminel va être interrogé dans le cadre de l’enquête sur les tueries du Brabant, qui ont fait 28 victimes entre 1982 et 1985, mais dont les coupables n’ont pas encore été retrouvés. Une connaissance d’Alain Moussa a également été arrêtée, signalent Het Nieuwsblad et De Morgen.

Des perquisitions ont été menées à Ganshoren et à Asse et ont permis de saisir des armes à feu, différents GSM et du matériel informatique. Le parquet fédéral confirme que des perquisitions ont eu lieu, mais pas qu’Alain Moussa est une des personnes arrêtées.