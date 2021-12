Six fois plus de demandes d'aide à la maternité depuis 2016 (Liantis)

Les entrepreneuses indépendantes qui deviennent mères ont en effet droit à 105 titres-services gratuits de leur caisse d'assurances sociales.

Entre 2016 et 2020, le nombre de demandes de ces titres-services a sextuplé. "La hausse la plus importante est survenue entre 2016 et 2017, avec une progression de 445 % en raison de l'instauration de la procédure semi-automatique" grâce à laquelle les autorités informent la caisse d'assurances sociales de la naissance, explique Karel Van den Eynde, expert au sein du groupe de services RH de Liantis.