«Carcasse» tire une fête d’enterrement

Bouffer les pissenlits par la racine. Etre refroidi. Sortir les pieds devant. Passer l’arme à gauche. Casser sa pipe. Ou encore, notre préféré : s’aérer les tripes. On ne compte plus les expressions, métaphores et périphrases de la langue française pour dire que quelqu’un est mort. Dire qu’untel repose six pieds sous terre semble plus aisé qu’annoncer simplement son décès, preuve du caractère ô combien tabou de la mort dans nos sociétés.