Brognon Rollin: le temps du réel

D’abord il y a le titre de l’exposition, aussi mystérieux qu’attirant : « L’avant-dernière version de la réalité ». Ensuite, il y a la pénombre qui enveloppe toute la première salle du parcours. Çà et là, des îlots de lumière attirent le regard. Certains minuscules, d’autres gigantesques comme Famous People Have no Stories, série de 138 photographies de mains de statues de personnages célèbres. Le travail du sculpteur et celui du temps s’allient pour offrir des paumes si lisses qu’on y cherche en vain les lignes de la main. Au fond de la salle, une autre ligne de destinée, appartenant celle-ci à un toxicomane, est reproduite en grand format à l’aide de néons.

En progressant dans l’espace, on est intrigué par un cercle de lumière rappelant les poursuites de théâtre. Celle-ci se déplace en fonction des mouvements enregistrés durant plusieurs jours par le bracelet d’une femme sous surveillance électronique.