Coronavirus: les contaminations repartent à la hausse à Bruxelles

En Région bruxelloise, le nombre de contaminations au coronavirus repart légèrement à la hausse après une période de baisse, ressort-il des chiffres livrés ce mardi par Sciensano, l’institut de santé publique. En Flandre et en Wallonie, en revanche, la tendance est toujours à la baisse.

En Région bruxelloise, on compte en moyenne (sur sept jours) 978,4 contaminations quotidiennes, soit une augmentation de quatre pour cent, contre une baisse de 30 et 29 pour cent en Flandre (3.332,9 tests positifs) et en Wallonie (2.0003,7 tests positifs).