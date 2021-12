Mbappé et Lewandowski s’opposent à un Mondial tous les deux ans: «Cela rendrait la compétition ‘normale’»

Pour les deux attaquants, respectivement du PSG et du Bayern, le projet de Coupe du monde biennal briserait l’aura de la compétition en plus de ne pas tenir compte de la santé des joueurs.

Alors que la Fifa et son président Gianni Infantino restent persuadés qu’une Coupe du monde tous les deux ans est une formidable idée, de nombreuses voix s’élèvent pour s’opposer à ce projet. Certaines fédérations, certains clubs et même joueurs se positionnent contre. Les derniers en date : Kylian Mbappé et Robert Lewadnowski.

Les deux attaquants ont profité de leur présence au Globe Soccer Awards pour exprimer leurs réticences quant à un Mondial biennal. « La Coupe du monde, c’est quelque chose de spécial car elle se tient tous les quatre ans. C’est la meilleure compétition au monde. La disputer tous les deux ans, cela la rendrait ‘normale’ et ça ne doit pas être le cas. Ça doit rester fantastique », a commenté Mbappé quand il a été interrogé sur le sujet. « Sur une saison, nous serions amenés à disputer 60 matches par an. L’Euro, la Coupe du monde, la Nations League… nous aimons jouer mais quand c’est trop, c’est trop. Si les gens veulent voir de la qualité, de l’émotion, ce qui fait la beauté du football, je pense que nous devons respecter la santé des joueurs. »