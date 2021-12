Le secteur culturel face à Frank Vandenbroucke: «Il ne veut pas bouger d’un iota»

Le secteur culturel réclamait auprès du ministre la convocation urgente d’un nouveau Codeco et l’annulation des mesures visant le secteur culturel, mais le ministre Vandenbroucke a rejeté cette demande.

La rencontre virtuelle organisée entre le ministre fédéral de la Santé Frank Vandenbroucke et le monde culturel concernant la décision du dernier comité de concertation de fermer les salles de spectacle a tourné au dialogue de sourds mardi matin.

La déception du secteur culturel

« Le ministre Vandenbroucke ne veut pas bouger d’un iota », déplore M. Degeneffe, contacté par Belga. « Les théâtres vont devoir continuer à travailler dans l’illégalité… »

Une « rencontre constructive »

Le ministre, lui, parle plutôt d’une « concertation constructive » avec la délégation à qui il a donné rendez-vous pour une nouvelle réunion le 4 janvier. Après avoir écouté les doléances des interlocuteurs et avoir reconnu « les efforts » fournis pour sécuriser les lieux de culture, le ministre a balayé l’idée de revenir immédiatement sur la décision de fermeture prise en Codeco, proposant plutôt un plan de réouverture par étapes.

« À condition que l’épidémie s’avère maîtrisable et qu’il ne faille pas s’attendre à un engorgement du système de soins, le ministre Vandenbroucke proposera au Comité de concertation de décider à très court terme d’un socle minimum pour les activités et événements culturels avec un public assis qui se déroulent à l’intérieur (comme dans les théâtres, les salles de concert, les salles des centres culturels, les cinémas). Un plan par étapes doit donner au secteur une réelle perspective vers une véritable réouverture pour l’ensemble du secteur, lui permettant de jouer son rôle crucial dans notre société. »

« Ce sont des conditions qui sont pires que toutes celles que l’on a connues jusqu’à présent », a opposé M. Degeneffe.

Le ministre propose notamment de d’abord envisager un plan pour les activités assises et puis à moyen terme pour les autres activités, notamment celles qui se déroulent debout. Et cela moyennant la mise en place de jauge, d’une ventilation adéquate, de l’utilisation du masque et du CST.

Aucune date précise de réouverture du secteur n’est sur la table. Seule une nouvelle rencontre est programmée le 4 janvier. Si la situation épidémiologique le permet, le prochain Comité de concertation – prévu mi-janvier – pourrait prendre de nouvelles décisions concernant le secteur culturel mais rien n’est acté à ce stade.

Face à l’attitude affichée mardi par le ministre Vandenbroucke, la Feas, l’Upact (qui représente les travailleurs du monde artistique), l’association Court Circuit (organisateurs de concerts) et la Fédération de la culture indépendante (FCI) ont décidé mardi « d’arrêter » la concertation avec le cabinet du ministre jusqu’à l’annonce formelle de la révision des mesures du 22 décembre dernier.