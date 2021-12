A Paris, l’art lumineux d’Anni et Josef Albers

Si vous faites un saut à Paris à l’occasion des vacances de cette fin d’année, ne manquez surtout pas cette exposition qui se termine le 9 janvier.

Certes, Anni et Josef Albers ne sont pas des stars « grand public ». Ils sont bien mieux que cela : des artistes qui ont cherché toute leur vie à se remettre en question, créant des œuvres abstraites d’une beauté et d’une luminosité indémodables.

Anni et Josef Albers n’ont jamais rien créé en commun. Ils ont par contre partagé leur existence, se soutenant mutuellement dans un travail de création qui, selon les termes de Josef, avait pour but de nous « apprendre à voir et à sentir la vie ».

Cette vie, on la sent vibrer dans chacune des œuvres du remarquable parcours imaginé par la commissaire Julia Garimorth. On y retrouve les œuvres iconiques de chacun, mais aussi une série de choses moins connues, de documents, d’objets, de photographies…