Coronavirus: une première mesure en vue du week-end d’ouverture des courses cyclistes en Belgique

Le Circuit Het Nieuwsblad (samedi 26 février) et Kuurne-Bruxelles-Kuurne (dimanche 27 février), traditionnelles courses d’ouverture de la saison cycliste sur route en Belgique, n’installeront pas de tentes VIP et de villages VIP dans les zones de départ et d’arrivée. Les organisateurs ont pris les devants face aux règles sanitaires plus strictes.

« Pour notre 74e édition, nous sommes encore dans le flou par rapport à ce qui est autorisé et ce qui sera possible à la fin du mois de février, quand la course aura lieu. C’est pourquoi nous ne prenons aucun risque et prenons déjà cette mesure », a expliqué Geert Penez, président du comité organisateur de Kuurne-Bruxelles-Kuurne.