France: de Julien Doré à Hoshi, les artistes accueillent les nouvelles restrictions sanitaires avec sarcasme

Julien Doré n’est plus en concert, il est désormais… « en meeting » ! Suite aux dernières annonces gouvernementales chez nos voisins français, les artistes accusent le coup. Et ont décidé d’ironiser. Ce lundi soir, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé le retour des jauges pour le secteur culturel. Désormais, pour assister à un concert, ce sera 2.000 personnes maximum en intérieur et 5.000 en extérieur. Et si vous comptiez applaudir vos artistes préférés en vous déhanchant, c’est râpé : les concerts debout sont tout simplement interdits.