De quoi notre société est-elle malade?

Le monde politique ne peut pas se permettre de négliger les points de vue des scientifiques, des responsables éducatifs et du monde culturel. Il doit recréer du lien social pour affronter le futur.

Depuis bientôt deux ans, nous tentons de résister au covid. En Belgique comme ailleurs, les gouvernements ont tenté de protéger les populations, sondé les experts, pris des mesures impopulaires, tenté de sauver l’économie, l’éducation, les hôpitaux.

Comme beaucoup d’autres, j’ai suivi le mieux possible les instructions gouvernementales, sans toujours comprendre le bien-fondé de certaines mesures, ni la logique qui les sous-tendait. Il y a quelques semaines, la décision de réduire les jauges des spectacles et concerts à 200 personnes – quelle que soit la taille de la salle ! – nous est apparue profondément incohérente et choquante. Mais ce n’était rien en comparaison avec la décision prise mercredi par le Codeco d’interdire toutes les activités culturelles publiques, pour une période d’un mois au moins.