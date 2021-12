Le secteur culturel face à Frank Vandenbroucke: «La fin de non-recevoir du ministre ne va pas calmer la désobéissance civile»

La piste de solution proposée repose sur un panel de contraintes, dont certaines nécessiteront de nouveaux efforts financiers pour des structures dont la trésorerie est déjà mise à mal par les fermetures. Concrètement, on ne rouvrirait pas avant la mi-janvier, au plus tôt, et les conditions de réouverture seraient plus strictes que précédemment…

« Nous étions une trentaine de représentants de fédérations francophones et flamandes de la culture autour de la table », résume Philippe Degeneffe, le président de la Fédération des employeurs des arts de la scène. « Le ministre a entendu notre colère tout en refusant fermement de convoquer un nouveau Codeco et de suspendre l’arrêté royal du 23 décembre imposant la fermeture des salles. Après une heure de discussion, il nous a signifié son refus de négocier à court terme. »

Frank Vandenbroucke a offert aux représentants du secteur de se revoir le 4 janvier. Il reviendra avec un plan plus précis de « réouverture progressive » des salles, reposant sur quatre piliers.

« D’après ce qu’il nous a expliqué, aux obligations de port du masque, de CST et de distanciation dans les salles, s’ajouteraient des normes de ventilation. Pour les plus optimistes, qui ont les moyens d’investir, il s’agirait d’une forme de statu quo. Pour les plus pessimistes, dont je suis, c’est un véritable retour en arrière, aux décisions du Codeco du 26 novembre pour être précis. »

Compensations financières

Face à ces nouvelles restrictions d’accès et de capacité, des compensations financières pourraient être envisagées mais, aux yeux des participants, il ne s’agit, à ce stade, que de promesses.