F1: le champion du monde Max Verstappen désigné Pilote de l’année par ses collègues

Le pilote Red Bull a devancé les Britanniques Lewis Hamilton et Lando Norris.

Le nouveau champion du monde de Formule 1 Max Verstappen a été désigné Pilote de l’année par ses collègues, a annoncé mardi la F1.

Le Néerlandais de Red Bull a devancé son rival pour le titre, le Britannique Lewis Hamilton, et le Britannique de McLaren Lando Norris. Les deux pilotes Ferrari, l’Espagnol Carlos Sainz et le Monégasque Charles Leclerc, complètent, dans cet ordre, le top-cinq. Viennent ensuite, dans l’ordre, l’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), le Français Pierre Gasly (AlphaTauri), le Britannique George Russell (Williams), le Français Esteban Ocon (Alpine) et l’Allemand Mick Schumacher (Haas).