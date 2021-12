Le jazz hybride de Jérôme Klein fait se rencontrer deux mondes

Klein, c’est le nom du groupe formé par Jérôme Klein au piano avec Niels Engels à la batterie, Pol Belardi au vibraphone et Charles Stoltz au décor sonore. Et, malgré son nom, c’est déjà un grand groupe. Parce qu’il apporte une note différente, et pas seulement bleue, au jazz d’aujourd’hui. Son premier album, Sonder, est accrocheur, catchy comme on dit en anglais, entre pop, rock et jazz.

« Je voulais faire quelque chose de différent, raconte Jérôme Klein. Le jazz actuel reste quand même acoustique. Ici, on mélange les genres, on fait une sorte de jazz hybride. Pas seulement dans les compositions elles-mêmes, mais aussi dans la production, plus pop-rock. Quand on joue en live, on aime avoir une identité pas que musicale, on joue avec les lumières. »