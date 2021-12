Football amateur: les matchs officiellement reportés jusqu’au 17 janvier inclus au moins

1ère division nationale masculine + 1ère et 2ème divisions nationales féminines : report de tous les matchs officiels jusqu’au lundi 17.01.2021 inclus. S'il n'y a pas d'assouplissement concernant la fréquentation des matches par les spectateurs lors du Comité de Concertation de la mi-janvier, ce report de tous les matches officiels de ces catégories sera automatiquement prolongé jusqu'au 28.01.2021.

Suite au CODECO du 22 décembre 2021, à la réunion du CA de l’ACFF du 23 décembre 2021 et à la réunion du Comité de crise national RBFA-ACFF-Pro League-VV du 27 décembre 2021, voici les décisions relatives aux compétitions concernant les clubs amateurs de l’ACFF :

D2 et D3 ACFF, toutes les compétitions interprovinciales, provinciales et régionales d’équipes premières, réserves et équipes d’âges :

- report de tous les matchs officiels jusqu’au lundi 17.01.2021 inclus. S'il n'y a pas d'assouplissement concernant la fréquentation des matches par les spectateurs lors du Comité de Concertation de la mi-janvier, ce report de tous les matches officiels de ces catégories sera automatiquement prolongé jusqu'au 28.01.2021.

- les entraînements et les matches amicaux sont autorisés dans le respect du protocole de pratique des activités sportives édité par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

- les journées et matches isolés remis seront programmés par les comités compétents à partir de la reprise générale des compétitions.