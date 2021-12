Rock et variétés: 2021, une année particulière

En 2020, on découvrait l’influence déstabilisante d’une pandémie virale sur l’industrie musicale, les artistes, les lieux de spectacles et le sens de la fête. Dès le mois de mars, on confinait, les salles fermaient, les artistes reportaient plusieurs fois leur rendez-vous en terre belge et d’ailleurs. On découvrait la précarité de celles et ceux qui vivent de la musique, artistes et travailleurs de l’ombre. Les droits d’auteurs étaient remplacés par les droits-passerelles, la petite porte s’ouvrant en été et en automne, le public se retrouvant assis, avec masque et distanciation sociale. Bizarre !