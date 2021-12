Parcels: une belle musicalité

Signé sur le très branché label parisien Kitsuné, Parcels est ce groupe australien basé à Berlin qui eut le bonheur de voir son premier single, Overnight, produit en 2017 par Daft Punk. Après un premier éponyme en 2018 et une compilation parue deux ans plus tard, voici la suite très attendue sous forme de double : jour/nuit, lumière/ombre et déjà quatre singles : Free, Comingback, Somethinggreater et Famous. Avec l’amour du quintette pour le disco, le funk et l’électro, on pense à La Femme et à toutes ces formations ouvertement rétros appréciant les musiques hybrides placées sous le signe de la joie de vivre et l’envie de se défouler en boîte. On retrouve ici cette belle musicalité, à la fois délicate et énergique, ces arrangements de musiciens férus d’histoire. Owen Pallett (ex-Arcade Fire) signe ici des arrangements pour cordes somptueux, qui vont à merveille avec la voix de Jules Crommelin. On a le choix entre le groove joyeux de la première partie ou les ombres plus mortifères et mélancoliques de la deuxième. Un tout invariablement passionnant !

Kitsuné-Universal.