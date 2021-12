Tôt Ou Tard: une parade et une charade

Le label parisien de Vincent Frèrebeau fête ses 25 ans avec une compilation de vingt-huit titres repris par les artistes du label, seuls, en duos et même parfois tous ensemble. C’est une parade mais c’est aussi une charade : Albin de la Simone reprend Mathieu Boogaerts, qui reprend Franck Monnet quand Albin est revisité par Cats on Trees, eux-mêmes repris par Shaka Ponk. Foé reprend Vianney, qui reprend Vincent Delerm, qui reprend Raphaëlle Lannadère… Et ainsi de suite sur le label qui a aussi révélé Thomas Fersen (parti mais malgré tout là) et Yael Naim (en duo inédit avec Albin), signé Venus et Nicolas Michaux (séparé et parti), signé Noé Preszow et relancé la carrière de Dick Annegarn (qui reprend ici en français le « New Soul » de Yael). Restent des artistes attachants prenant un vrai plaisir à reprendre les chansons des autres telle une famille unie invitée à un fabuleux banquet de la chanson française. Et, en ouverture, on a même un « Demain, demain » collectif signé des Fabulous Trobadors de 2003 qui ressemble tellement à du Stromae (visionnaire ?) pour se terminer par une « Ginette » chorale…

Tôt Ou Tard-PIAS.