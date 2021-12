«Ultracrépidarianisme» est le nouveau mot de l’année 2021

Les internautes du « Soir » et de la RTBF ont plébiscité un terme qui n’est pas propre à la crise sanitaire mais dont l’essor colle à celle-ci.

Il y a eu « match » comme disent les commentateurs sportifs. Mais au bout du compte, avec 1.018 votes, c’est ultracrépidarianisme qui l’emporte et devient ainsi le mot de l’année 2021, devant iel (800 votes) et nutriscore (678 votes).

Ultraquoi ? Ultracrépidarianisme ! Soit ce comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n’a pas de compétences, si l’on veut tenter de le définir le plus précisément possible.