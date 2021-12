Aksak Maboul: un volcan d’idées

On aurait tort de croire que le groupe fondé à Bruxelles en 1977 par Marc Hollander et Vincent Kenis n’a eu que chez nous une influence énorme. Suite au grand retour du groupe (sans Kenis mais avec Véronique Vincent) après plusieurs décennies d’inactivité, foi du double album Figures paru l’an dernier, l’idée a germé de demander à de nombreux artistes aimant l’expérimentation de le remixer. Ont ainsi répondu présent : Cate Le Bon, The Notwist, Felix Kubin, Hello Skinny (alias Tom Skinner, membre de Smile, le nouveau groupe de Thom Yorke), Spooky-J, Jordan Fields, etc. Autant d’artistes qui en ont profité aussi pour redessiner la pochette originale signée par Véronique, en plus d’une œuvre inédite d’Hervé Di Rosa pour le deuxième volume. Ce casting très international n’a heureusement pas empêché Hollander de s’amuser à s’autoremixer sur quatre morceaux. Aksak Maboul reste fidèle à ce volcan d’idées revisitant la pop pour mieux la décoincer et la faire évoluer dans des contrées sauvages passionnantes. Avec Aksak Maboul et ses « revisiteurs », on est convaincu que la musique populaire a un véritable avenir !

Crammed Discs.