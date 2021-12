Senne Lynen, une rééducation en solo à l’Union

2 octobre 2021. Quelques minutes avant la mi-temps, un cri déchire la torpeur dans laquelle sont plongés les spectateurs d’un stade Jan Breydel bien peu garni. Suite à un contact avec Dino Hotic du Cercle de Bruges, le milieu de terrain de l’Union, le jeune (22 ans) Senne Lynen, s’effondre. Le verdict tombera quelques jours plus tard, sans appel : déchirure du ligament croisé et du ligament médial du genou gauche. Une sentence qui, il le savait, allait le laisser sur la touche pour de très nombreux mois. « Les trois premières semaines, j’ai dû continuer à travailler pour que mon genou reste mobile et me fasse moins mal après l’opération chirurgicale », se souvient-il. « Celle-ci a eu lieu le 26 octobre. Les trois ou quatre jours suivants furent la période la plus compliquée, la plus douloureuse du processus. Je ne savais absolument rien faire. »