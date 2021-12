Dieumerci Ndongala : «Je ne suis pas étonné par la réussite d’Andreou à Charleroi»

Désormais actif à l’Apoel Nicosie, Dieumerci Ndongala suit toujours attentivement le championnat de Belgique et notamment la trajectoire de ses anciens clubs, à commencer par le Standard et Charleroi

Un an et demi après avoir définitivement quitté Genk pour l’Apoel Nicosie, Dieumerci Ndongala est revenu avec nous sur son parcours et son actualité chypriote, mais aussi le chemin parcouru par ses anciens clubs cette saison.

Comment les choses se passent-elles pour vous à Nicosie ?