Magritte ne se voit pas, il se vit

Trois raisons de se lancer dans une activité culturelle avec les enfants. A Liège, on s’immerge dans le surréalisme jusqu’au 6 mars.

A la Boverie, l’exposition Inside Magritte s’est donné le challenge d’apporter le plus d’émotions possible aux petits et aux grands. Grâce à la technologie immersive – soit des murs de 5 mètres de haut où sont projetées des œuvres en mouvement –, le musée vous plonge littéralement dans l’univers du surréaliste belge.

Vous ne venez pas voir Magritte, vous venez vivre Magritte. Vous entrez dans son travail et vous ressentez ce qu’il veut vous faire ressentir, c’est à dire... tout ce que vous voulez. Ici, les émotions sont le pilier central de l’exposition.