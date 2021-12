Avec des chants antisémites, les supporters du Beerschot scandalisent la toile (vidéo)

Une vidéo, filmée a priori durant la rencontre de lundi opposant le Beerschot à Anderlecht et diffusée sur les réseaux sociaux, montre des supporters du club de football anversois entonner des chants et lancer des insultes antisémites devant un café. La police locale d’Anvers a dressé un procès-verbal et l’a transmis au parquet, a-t-elle indiqué mardi.

Les faits se sont déroulés devant le café de supporters « Stadion », situé juste à côté du stade du Beerschot, dans le quartier anversois de Kiel. Les images montrent une petite vingtaine de personnes lancer « Hamas, Hamas, les Juifs au gaz », dans une référence aux chambres à gaz construites par les Nazis pour assassiner des millions de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Le Hamas est le mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza, considéré comme « terroriste » par l’État hébreu. Le dernier affrontement armé entre Israël et la Palestine, en mai, avait coûté la vie à 243 Gazaouis et 12 Israéliens.

Par ailleurs, les Mauve et Blanc sont parfois moqués par leurs adversaires qui les surnomment les « juifs ».

La vidéo dévoilant ces champs antisémites a été notamment postée sur le compte Instagram d’un groupe de hooligans. La police anversoise, qui n’a pas assisté directement aux faits, a dressé un procès-verbal sur la base des images disponibles.