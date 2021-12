Saturé, le secteur de l’aide à la jeunesse appelle à l’aide

Aux moments les plus forts de la crise sanitaire qui dure depuis près de deux ans, le personnel soignant est parfois amené à choisir quels patients prendre en charge en priorité. Les hôpitaux sont bondés et les lits de soins intensifs se font rares. Les malades les moins graves sont en quelque sorte mis sur une liste d’attente. « Dans le secteur de l’aide à la jeunesse, on n’a pas attendu le covid pour devoir prioriser entre l’urgence et le très problématique », réagit Michaël Verhelst, président de l’Union des conseillers et directeurs de l’aide et de la protection de la jeunesse de la fédération Wallonie-Bruxelles (UCD). « Le manque de places d’accueil est criant et permanent. Nous sommes constamment occupés à choisir qui accueillir. Par exemple, entre un bébé qui est dans une famille d’accueil qui explose ou un autre qui sort de l’hôpital. Lorsqu’un jeune nous est confié après un jugement, il faut parfois attendre un an avant de le prendre en charge. Entre-temps, il peut avoir changé et sa situation aussi. »