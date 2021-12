JO 2022: la première sélection belge comprend six athlètes

Le conseil d’administration du Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a approuvé mardi une première sélection de six athlètes, trois hommes et trois femmes, en vue des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin (4 -20février).

Loena Hendrickx participera à l’épreuve individuelle de patinage artistique. En patinage de vitesse, Bart Swings pourra disputer le départ groupe (« mass start »), épreuve où il est vice-champion olympique en titre, ainsi que le 1.500m, le 5.000m et le 10.000m. Sandrine Tas est qualifiée pour le départ groupé (elle est réserve sur 500m, 1.000m et 1.500m) et Mathias Vosté pour le 1.000m et le 1.500m. En shorttrack, Hanne Desmet et son frère Stijn Desmet ont tous deux validé leur ticket pour trois épreuves individuelles, le 500m, le 1.000m et le 1.500m.