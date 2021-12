Nouvel An: Delhaize craint des files dans ses magasins et des rayons vides

Le groupe appelle ses clients à faire leurs courses le plus tôt possible pour répartir la pression.

Delhaize appelle ses clients à ne pas attendre jeudi ou vendredi pour faire les courses pour le réveillon du Nouvel An. La chaîne de supermarchés veut éviter que des files d’attente se créent dans les magasins et que les réassortisseurs ne parviennent pas à suivre le rythme.

« Nous pensons que les gens vont plus fêter le Nouvel An à la maison, parce que l’horeca ferme à 23 heures », communique le groupe. « Nous attendons donc beaucoup de monde jeudi et vendredi. Nous appelons les gens, pour cette raison, à déjà faire leurs courses de fin d’année, pour répartir la pression. »