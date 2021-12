Denis Ducarme: «Le Codeco sous sa forme actuelle est en quasi mort cérébrale»

Le député MR invite à repenser le Comité de concertation « dans sa forme et sa méthode ». Afin d’assurer davantage l’objectivation des mesures prises. Et éviter « la chienlit ».

Après le président du PS Paul Magnette qui estime dans L’Echo qu’« il faut avoir l’humilité de reconnaître qu’on s’est plantés collectivement lors du dernier Codeco (Comité de concertation, NDLR) » et qu’« il faut profiter de la trêve des confiseurs pour mettre toute la gestion de la pandémie à plat », c’est le député MR Denis Ducarme qui sort pour dénoncer la « chienlit » actuelle – « je n’ai jamais vu ça ! » – et estimer qu’« on ne peut repartir sur les mêmes bases ».