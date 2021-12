Kyo: pas toujours inintéressant

Entre 2007 et 2014, le groupe français à succès (auprès des ados) avait décidé de faire une pause. On n’a pas été le seul à s’en réjouir. Mais les meilleures choses ayant une fin, ils ont remis ça avec un quatrième album suivi, en 2017, d’un cinquième qui n’eut pas l’heur de déchaîner les (jeunes) foules passées à autre chose. Benoît Poher et Nicolas Chassagne n’étant pas du genre à jeter si facilement l’éponge, les revoici avec une nouvelle tranche de chansons rock rentre-dedans mais romantiques comme seul Indochine ose encore livrer (mais avec panache, eux !). Ici, on ne trouve que le titre « Comète » en compagnie de notre Alice On the Roof pour nous émouvoir un peu. Les textes signés Poher, ceci dit, ne sont pas tous inintéressants. On trouve même un subtil « Quand je serai jeune » qui dit : « Quand je serai jeune/ Je prendrai la part des lions/ Ce sera mieux avant/ La fin du commencement. »

