Un foyer de grippe aviaire H5 confirmé en Belgique

L’Afsca rappelle par ailleurs à tous les éleveurs de volailles et aux détenteurs particuliers que l’obligation de confiner ou de placer leurs volailles sous filets est toujours d’application de sorte à éviter tout contact avec les oiseaux sauvages potentiellement contaminés.

Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène, mais non dangereux pour l’être humain, a été constaté dans une exploitation commerciale de volailles à Furnes, en Flandre occidentale, indique mardi l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (Afsca) dans un communiqué. Afin d’éviter toute propagation du virus, et conformément aux législations belges et européennes, les volailles encore présentes dans cette exploitation seront euthanasiées.