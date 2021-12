Coronavirus: le Conseil d’Etat suspend les mesures sanitaires dans le secteur culturel, les théâtres peuvent rouvrir

Le Conseil d’Etat a décidé mardi de suspendre les mesures sanitaires imposées par le comité de concertation du 22 décembre dernier au secteur culturel. Le 25 décembre, Mathieu Pinte déposait une requête en extrême urgence au Conseil d’Etat, via ses conseils, maîtres François Viseur, Audrey Lackner, Nelson Briou et Pacôme Noumair. Son spectacle, Demain c’est mieux, programmé au centre culturel d’Auderghem pour quatre représentations, les 28, 29 et 30 décembre 2021, ne pouvait avoir lieu en raison de l’arrêté royal de fermeture des lieux culturels. Il réclamait sa suspension et son annulation.

Le Conseil d’Etat l’a entendu et la décision va faire jurisprudence pour une grande partie du secteur culturel. Maître Nelson Briou nous en explique la portée : « La fermeture des établissements du secteur culturel est suspendue par le Conseil d’Etat. La décision s’applique immédiatement et il n’y a pas de procédure d’appel possible pour le gouvernement. L’arrêt concerne clairement les salles de théâtre et les centres culturels mais curieusement pas les cinémas, que le Conseil d’Etat a explicitement écartés dans son arrêt suspensif, de même que les lieux festifs ou événementiels. Ce n’est pas clair non plus pour ce qui concerne les salles de concert. Mais si j’étais gérant de salle de concert ou de cinéma, je m’engouffrerais dans la brèche juridique. »

Réactions politiques

Les réactions politiques n’ont pas tardé. La ministre de la Culture francophone, Bénédicte Linard (Ecolo) appelle à rouvrir les cinémas dès maintenant. « Le Conseil d’Etat vient de trancher et rappelle qu’il n’est pas démontré que les salles de spectacle seraient des lieux particulièrement dangereux. La fermeture des salles de théâtres est donc levée. Rien ne sert d’attendre un nouvel arrêt avant de rouvrir les cinémas ».

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez a également donné son avis sur cette décision dans un tweet. « Le Conseil d’Etat suspend les disposions relatives au secteur culturel car il n’est pas établi que ce sont des lieux de contamination. Le MR avait réclamé des évidences scientifiques il y a un an lorsque les métiers de contact ont été fermés. Nous n’avions pas été suivis… »

Dans l’opposition au niveau fédéral les humanistes, Catherine Fonck, députée fédérale et Maxime Prévot bourgmestre de Namur se sont félicités de cette décision.

Egalement dans l’opposition Raoul Hedebouw voit dans cette décision une sanction pour le gouvernement.