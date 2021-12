Grichka Bogdanoff est décédé, son frère hospitalisé

Grichka Bogdanoff, l’un des jumeaux stars des années 80 et habitué des plateaux de télé, est décédé mardi à Paris à l’âge de 72 ans.

Tenues de cosmonaute, ouvrages scientifiques controversés et visages d’« extraterrestres » : Grichka Bogdanoff, l’un des jumeaux stars des années 80 et habitué des plateaux de télé, est décédé mardi à Paris à l’âge de 72 ans.

« Entouré de l’amour de sa famille et des siens, Grichka Bogdanoff s’est éteint paisiblement (…) pour rejoindre ses étoiles », a écrit sa famille dans un communiqué transmis à l’AFP. Elle n’a pas souhaité revenir sur les causes de son décès. « Le temps est à présent au recueillement. Merci », a indiqué à l’AFP l’agent des deux frères, en réaction aux informations du Monde affirmant que Grichka était mort du covid et que son frère jumeau Igor était hospitalisé pour les mêmes raisons.

Rendus célèbres dans les années 1980 par leur émission de science-fiction « Temps X » sur TF1, où ils évoluaient dans un décor de vaisseau spatial avec des combinaisons futuristes, Igor et Grichka étaient devenus l’objet de railleries pour leurs visages profondément transformés qu’ils avaient eux-mêmes qualifiés « d’extraterrestres ».