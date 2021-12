Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 est repassé au-dessus des 4.300 points

Aperam (47,91) restait en tête avec une avance de 1,68% devant Elia (116,70) et Aedifica (115,20) qui gagnaient 1,48% et 1,41%. Il était par contre freiné par le repli de 0,37% de AB InBev (53,25), arGEN-X (310,00) et Galapagos (48,26) reculant de 0,29% et 1,75%, Umicore (35,70) de 0,83%. Melexis (104,40) ne valait plus que 0,38% de plus que la veille, Colruyt (37,62) et Sofina (431,80) s'appréciant de 0,72% et 1,36%.

Solvay (102,45) et UCB (101,10) gagnaient 1,09% et 0,80%, KBC (76,02) et Ageas (45,35) étant positives de 0,61% et 0,58%. Proximus (17,32) et Telenet (31,64) étaient en hausse de 0,32% et 1,02%, Orange Belgium (19,88) cédant par ailleurs 0,10% tandis que Bpost (7,65) gagnait 0,07%.