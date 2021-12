Les bonnes et mauvaises pioches de l’été: notre bilan du dernier mercato de la D1A

À l’occasion de la mini-trêve hivernale et à quelques jours de l’ouverture du second mercato de la saison, nous dressons le bilan des meilleures et des pires recrues estivales de la D1A.

Les tops : l’Union et Charleroi ont bien ciblé

Hervé Koffi (SC Charleroi) 21 matches – 1.887 minutes – 29 buts encaissés – 6 clean-sheets (*)

Charleroi a réalisé un très joli coup en attirant Hervé Koffi pour 500.000 euros. Un gardien barré à Lille mais qui avait fait ses preuves la saison passée à Mouscron. Vif et agile, le Burkinabé (25 ans, 29 caps) réédite ses performances du Canonnier au Mambourg et rassure la défense zébrée. Il va manquer la reprise à cause de la CAN.