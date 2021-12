Un «stress test» pour aider les entreprises à affronter les crises

Mars 2020. Alors que des confinements sont annoncés partout dans le monde, de nombreux secteurs d’activité doivent se mettre sur pause. Des entreprises se retrouvent à l’arrêt, d’autres manquent de matières premières, d’autres encore de personnel… A leur tête, les équipes managériales doivent composer avec une situation totalement inédite. Parfois avec succès, mais plus souvent avec quelques sérieuses difficultés.

La crise a mis en évidence les vulnérabilités des acteurs économiques, et aujourd’hui, il est l’heure d’en tirer des leçons. C’est ce qu’ont fait des chercheurs de l’ULB, en partenariat avec les bureaux d’étude et de conseil en développement durable Ecores et Greenloop. Ensemble, ils ont mis au point un outil de diagnostic qui doit permettre aux entreprises de tester leur résilience et de développer des pistes d’amélioration face aux défis de demain. Une sorte de « stress test », comme il en existe déjà pour le secteur financier.