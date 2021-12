Le Conseil d’Etat suspend en partie la fermeture des lieux culturels

Le 25 décembre, Mathieu Pinte déposait une requête en extrême urgence au Conseil d’Etat, via ses conseils, Maîtres François Viseur, Audrey Lackner, Nelson Briou et Pacôme Noumair. Son spectacle, Demain c’était mieux, programmé au centre culturel d’Auderghem pour quatre représentations, les 28, 29 et 30 décembre 2021, ne pouvait avoir lieu en raison de l’arrêté royal de fermeture des lieux culturels. Il réclamait sa suspension et son annulation.

Le Conseil d’Etat l’a entendu et la décision va faire jurisprudence pour une grande partie du secteur culturel. Maître Nelson Briou nous en explique la portée : « La fermeture des établissements du secteur culturel est suspendue par le Conseil d’Etat. La décision s’applique immédiatement et il n’y a pas de procédure d’appel possible pour le gouvernement. L’arrêt concerne clairement les salles de théâtre et les centres culturels mais curieusement pas les cinémas, que le Conseil d’Etat a explicitement écartés dans son arrêt suspensif, de même que les lieux festifs ou événementiels. Ce n’est pas clair non plus pour ce qui concerne les salles de concert. Mais si j’étais gérant de salle de concert ou de cinéma, je m’engouffrerais dans la brèche juridique. »