Suspension des spectacles: «En deux heures, on nous a retiré la prise»

Elles étaient douze institutions culturelles à déposer lundi soir ce recours en extrême urgence au Conseil d’Etat contre la fermeture des salles de spectacles et de cinéma. Très concrètement, elles donnent le détail de leurs pertes humaines et financières.

Bien sûr, ils donnent des chiffres, le total des pertes et préjudices, mais pas que. Les douze requérants du secteur de la culture qui ont saisi le Conseil d’Etat lundi soir – une action complémentaire à celle introduite par d’autres opérateurs culturels auprès du Tribunal de Première Instance de Bruxelles – parlent aussi de fatigue, de découragement et d’une fermeture qui leur semble « infondée, injuste et complètement disproportionnée ».