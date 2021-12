Jean-Marc Fortin, le patron d’Overdrive: «Nous sommes favoris du Dakar»

Il en a fait du chemin, l’ancien tenancier d’un bistrot qui déversait ses notes de jazz parfumées de houblon dans la nuit hutoise. Pas seulement casqué et sanglé dans une voiture de course (il fut le copilote de Grégoire de Mévius, de François Duval, de Bruno Thiry) mais aussi dans la vie. Une reconversion réussie dans le monde implacable de la préparation de bolides destinés au rallye-raid. Un marché de niche, pensez-vous ? Certes. Mais dont le succès est intimement lié à de riches clients venus du monde entier et non à des importateurs dont les budgets pour la course automobile se réduisent au fil des ans.