Hugo Siquet adresse un message avant son départ du Standard pour Fribourg: «Pas un adieu, juste un au revoir!» (vidéo)

Auteur d’un très gros début de saison avec le Standard, Hugo Siquet va s’envoler pour d’autres cieux dans les prochains jours. Direction la Bundesliga et plus précisément Fribourg. Mais avant de quitter le club où il a été formé, le défenseur des Rouches a publié un message vidéo sur les réseaux sociaux à l’intention du club et de ses supporters : « Je suis arrivé au Standard en 2008, à l’âge de 7 ans et je m’y suis senti directement comme à la maison. Cela me fait beaucoup d’émotions de partir car ce club représente 13 ans de ma vie. C’est le club qui m’a formé, qui m’a vu grandir. Et c’est ici que j’ai fait mes débuts en pro. »

Depuis tout petit, le rêve de gosse de Siquet était d’évoluer à Sclessin : « Petit, j’ai toujours voulu jouer pour le Standard. Sclessin, c’est une atmosphère particulière avec cette ferveur et cette passion. Tout cela me faisait rêver quand j’étais encore petit et que j’évoluais à l’académie. »