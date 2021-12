Mesures anticovid: une première victoire pour la culture

Le 25 décembre, Mathieu Pinte déposait une requête en extrême urgence devant la 15e chambre du Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative du pays. Ses conseils, Maîtres François Viseur, Audrey Lackner, Nelson Briou et Pacôme Noumair du cabinet Earth Avocats, avaient travaillé toute la nuit de Noël pour en rédiger l’argumentaire.

Mathieu Pinte et ses associés de Sganarelle Productions, François Dumortier et Christophe Cornet d’Elzius, avaient été assommés par la décision du Codeco de fermer les lieux culturels. Les trois jeunes artistes répétaient depuis six mois leur premier spectacle, Demain c’était mieux. Le trio avait prévu de jouer cette revue au Centre culturel d’Auderghem pour quatre représentations, programmées les 28, 29 et 30 décembre. Devant la catastrophe financière annoncée, ils réclamaient la suspension et l’annulation de l’arrêté royal du 23 décembre imposant la fermeture des lieux culturels.